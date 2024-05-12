Белгородцы поделились фото и видео с места обрушения в доме на Щорса | 360°

Эксклюзив 12 мая 2024, 15:30 Белгородцы поделились фото и видео с места обрушения в доме на Щорса

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Жители Белгорода поделились с 360.ru кадрами с места происшествия на улице Щорса, где после массированного обстрела обрушился целый подъезд многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, ВСУ стреляли по городу из района Казачьей Лопани.

Сейчас здесь продолжают работать спасатели, но им уже дважды приходилось уходить в убежище из-за объявления сигнала ракетной опасности: ВСУ стремятся снова ударить по Белгороду.

Телеканал «360»

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, погибшие пока не найдены, травмы получили 19 человек.

Телеканал «360»

В городе по тревоге подняли участников территориальной самообороны, тяжелую технику, экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы, добавил он. Сотрудники управляющих компаний проводят поквартирный обход.

Телеканал «360»

Также идет эвакуация людей в пункты временного размещения.

Территорию рядом с многоэтажкой оцепили. Под руководством регионального министерства строительства региона специалисты проведут экспертизу, чтобы оценить ее состояние.