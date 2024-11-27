После гибели людей при обстреле автобуса в Новой Каховке возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате обстрела автобуса в Новой Каховке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Украинские боевики атаковали автобус из миномета. Жертвами удара стали четыре жителя Херсонской области, еще 17 человек пострадали.

Уголовное дело также возбудили по факту другого преступления ВСУ — подрыва автомобиля рядом с трассой Донецк — Мариуполь. Из-за детонации взрывчатки погиб мужчина, один человек получил тяжелые ранения.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — отметили в пресс-службе.

Украинские военные 26 ноября с помощью БПЛА попытались совершить покушение на сотрудников администрации городского округа Новая Каховка. Они атаковали автомобиль, в котором находился глава округа Виталий Гура. Также боевики ударили по машине с заместителем чиновника.