Четыре человека погибли и семь получили ранения при минометном обстреле украинскими боевиками автобуса в Новой Каховке. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он назвал удары варварскими и добавил, что ВСУ целенаправленно терроризируют мирных жителей области. Сальдо пообещал, что раненым и семьям погибших окажут всю необходимую помощь, а виновные понесут наказание.
Позже региональный Минздрав сообщил, что число пострадавших возросло до 13. Семеро из них находятся в Каховской ЦРБ.
В начале ноября украинские боевики обстреляли пункт временного размещения и распределения жителей в той же Новой Каховке. Тогда один человек погиб и двое получили ранения.
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Четыре человека погибли при обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке
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