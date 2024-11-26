Четыре человека погибли при обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке

Сальдо сообщил о четырех погибших и семи раненых при обстреле ВСУ Новой Каховки

Четыре человека погибли и семь получили ранения при минометном обстреле украинскими боевиками автобуса в Новой Каховке. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он назвал удары варварскими и добавил, что ВСУ целенаправленно терроризируют мирных жителей области. Сальдо пообещал, что раненым и семьям погибших окажут всю необходимую помощь, а виновные понесут наказание.

Позже региональный Минздрав сообщил, что число пострадавших возросло до 13. Семеро из них находятся в Каховской ЦРБ.

В начале ноября украинские боевики обстреляли пункт временного размещения и распределения жителей в той же Новой Каховке. Тогда один человек погиб и двое получили ранения.