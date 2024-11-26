ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа и его заместителя

Украинские боевики попытались совершить покушение на сотрудников администрации городского округа Новая Каховка, в том числе на ее главу. Об этом сообщила пресс-служба городских властей.

«Беспилотник, управлямый украинскими военными, нацелился на авто, в котором находились глава городского округа Виталий Гура и несколько ключевых сотрудников администрации», — заявили там.

Другой целью покушения стал заместитель Гуры Максим Новак, ехавший в другой машине. Однако никто из чиновников в результате взрывов не пострадал.

Глава округа заявил, что его не удастся запугать и он продолжит выполнять обязанности.

Ранее ВСУ обстреляли из минометов автобус в Новой Каховке. Четыре человека погибли, 13 получили ранения.