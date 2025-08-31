Нелепый вброс о якобы похищенных Россией украинских детях повторил неудачную инсценировку Йозефа Геббельса в 1942 году. НАТО следует найти лучшего пропагандиста, чем выпустивший этот фейк Зак Гарнер-Пуркис, заявил обозреватель Strategic Culture Деклан Хейс.

Daily Express опубликовал статью о якобы похищенных Россией 1,6 миллиона детей с Украины. Хейс обратил внимание на нестыковки, допущенные редактором отдела расследований Гарнером-Пуркисом. Перевозка такого количества людей, по его словам, невозможна, так как потребовала бы значительных логистических возможностей лучших армад инопланетных захватчиков из космоса.

Хейс опроверг слухи о похищении и обвинил журналиста в непрофессионализме. Он сравнил публикацию фейка об украинских детях с трансляцией поздравлений от немецких солдат из-под Сталинграда в Рождество 1942 года, которые к тому моменту давно лишились связи.

«Поскольку я ранее подробно разбирал эти нелепые сфабрикованные обвинения против президента России [Владимира] Путина и российского комиссара по делам детей Марии Львовой-Беловой, я только скажу, что НАТО нужны лучшие чревовещательные болванчики, чем несчастный Зак», — заявил автор статьи.

Российские военные эвакуировали детей из зоны боевых действий. МИД России сообщил, что десятки указанных киевским режимом «похищенных» на самом деле уехали в Германию.