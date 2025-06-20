Захарова раскрыла местонахождение сотни детей из списка Украины

На территории Германии находятся больше сотни детей, похищение которых Украина приписывала России. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила на сессии Петербургского экономического форума, посвященной борьбе с фейками, сообщило РИА «Новости».

«Более ста детей, которые приписывали России в качестве похищенных, нашлись в Германии. Страны Северной Европы говорят о том, что они не знают даже количество пропавших украинских детей у себя на территории», — сказала она.

Захарова добавила, что в Польше также ранее зафиксировали тысячи украинских детей, которы пересекли границу, однако в школы они ходить перестали и их местонахождение неизвестно.

Во время второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле представители Киева передали делегации из Москвы список украинских детей, которых страна требует вернуть.

В ответ на это Владимир Мединский заявил, что Россия выяснит судьбу каждого ребенка, поскольку на самом деле дети могут находиться на территории самой Украины, Норвегии и других государств.