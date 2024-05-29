Россия призвала Аргентину не политизировать эвакуацию детей из зоны боевых действий

Россия расценивает действия Украины по созданию очередной антироссийской «коалиции» как провокацию. Так посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов прокомментировал визит украинского детского омбудсмена Дарьи Герасимчук в Буэнос-Айрес. Его слова опубликовали в Telegram-канале представительства.

«[Герасимчук] провела встречи с представителями правительства, Нацконгресса и местных НПО с целью вовлечь Аргентину в „международную коалицию для возвращения украинских детей“», — написано в публикации.

Феоктистов отметил, что после начала СВО на Украине развернули беспрецедентную кампанию. Усилия российской стороны по эвакуации детей из районов боевых действий квалифицируются Киевом как «похищения».

«Рассматриваем действия киевского режима по созданию очередной антироссийской „коалиции“ как чистой воды провокацию», — заявил посол.

Дипломат выразил надежду, что Аргентина дистанцируется «от бессовестной политизации этого чувствительного вопроса».

Ранее детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова заявила, что за время проведения спецоперации 70 детей вернулись к родным на Украину. Еще шестерых несовершеннолетних вернули домой в Россию.