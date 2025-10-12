После атаки ВСУ в Донецке загорелся гипермаркет

Украинские боевики атаковали гипермаркет в Донецке, здание охватил пожар. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«После начала возгорания несколько сотрудников гипермаркета вывели из помещения», — сообщили агентству в российских силовых структурах.

Над Донецком продолжают летать вражеские беспилотники.

До этого боевики ВСУ атаковали Горловку, пострадали четыре мирных жителя. Как уточнил глава администрации городского округа Горловка Иван Приходько, тяжелые ранения получил хирург горбольницы № 2 — травматическая ампутация руки и ноги.

Ранее в Волгограде при атаке БПЛА пострадал пенсионер, которого ранило осколками оконного стекла. По словам главы региона Андрея Бочарова, ему оказали медицинскую помощь, угрозы для его жизни нет.