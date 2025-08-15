После атаки ВСУ на Ростов-на-Дону повреждения получили 33 дома

После атаки дронов ВСУ на Ростов-на-Дону повреждения зафиксировали в 33 многоквартирных домах. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Александр Скрябин.

«После обследования территории места происшествия количество поврежденных составляет 33 жилых дома. В дальнейшем е возможны корректировки списков», — написал он.

Скрябин отметил, что специалисты продолжат работу на выходных. Также принято решение расширить зону локального ЧС в секторе Октябрьского района и частично — Кировского.

В настоящее время комиссии выполняют поквартирный обход. На единовременную выплату поступило 72 заявления. Юридическую помощь получили 100 горожан.

В четверг, 14 августа, из-за удара ВСУ по жилому дому в Ростове-на-Дону пострадали 13 взрослых и двое детей. Также сообщалось о 20 поврежденных зданиях.