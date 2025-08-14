Слюсарь показал последствия атаки дронов на Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону при атаке беспилотников ВСУ повреждения получили 20 зданий. Об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он провел личный осмотр места атаки БПЛА в городе. В настоящее время специалисты устанавливают причиненный ущерб. От жильцов приняли 175 заявлений.

«Повреждены окна, балконы, припаркованные рядом автомобили», — написал Слюсарь.

Также врио губернатора побывал в больнице, где пообщался с пострадавшими при атаке ВСУ. Среди них была несовершеннолетняя девочка, которая мечтает попасть на Кремлевскую елку. Слюсарь пожелал ей скорейшего выздоровления и пообещал исполнить желание.

В четверг, 14 августа, из-за удара дрона по жилому дому в Ростове-на-Дону пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Сотрудники экстренных служб эвакуировали 212 жильцов многоэтажек.