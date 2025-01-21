После атаки украинских войск на Курскую область возбудили дело о теракте

СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на жителей Коренево

Следователи завели уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на жителей Кореневского района Курской области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Дело возбудили в отношении украинских боевиков, которые имеют отношение к террористическому акту против мирных граждан в российском регионе.

Накануне солдаты ВСУ целенаправленно ударили по жилым домам в населенном пункте Коренево при помощи реактивной системы залпового огня «Вампир». Один человек пострадал.

Жительница Суджанского района Курской области ранее во вторник рассказала, что украинские солдаты застрелили на трассе беременную женщину.

Врио председателя правительства региона Алексей Дедов накануне заявил, что за последние дни в Курской области при атаках ВСУ повреждения получили более 90 частных и 20 многоквартирных домов.