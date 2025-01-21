Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреляли беременную
Жительница Суджанского района: под Курском украинские боевики убили беременную
Украинские боевики застрелили на трассе в Курской области беременную. Об этом следователям рассказала жительница Суджанского района, сообщил ТАСС.
По ее словам, ВСУ убили женщину на дороге в районе Куриловки.
«Женщину беременную расстреляли. Это по трассе, в районе Куриловки. Там страшно было. По селам там вообще страсти творились», — отметила местная жительница.
Она сообщила, что военные ВСУ разграбили дома и увели детей из нескольких интернатов. Женщина также добавила, что до вторжения боевиков город был очень красивым.
«Сейчас он разбит сильно», — заявила она.
Ранее врио председателя правительства Курской области Алексей Дедов уточнил, что из-за рейдов ВСУ в регионе за последние дни повреждения получили более 90 частных и 20 многоквартирных домов.
За неделю специалисты восстановили 10 кровель частных домов и три — многоквартирных. По словам Дедова, восстановительные работы завершат до конца месяца.