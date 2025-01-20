Свыше 90 частных и 20 многоквартирных домов Курской области повреждены после атак ВСУ за последние дни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявления врио председателя правительства региона Алексея Дедова.

По данным Дедова, повреждения получили 93 частных дома и 21 многоквартирный дом. Из 831 поврежденного оконного блока за неделю установили 194.

«По кровлям — за неделю восстановлено 10 кровель частных домов, три — в многоквартирных домах. Осталось восстановить два многоквартирных и 12 частных домов. Работы завершим до конца месяца», — подчеркнул он.

Ранее в боях за Плехово в Курской области военнослужащие ВСУ лишились американского бронетранспортера MaxxPro. Об освобождении села стало известно в декабре.

Когда российские войска вошли в него, большинство домов оставались целыми, но после отступления украинская армия устроила бомбардировки и снесла постройки.