Портрет ветерана СВО из Люберец представили на выставке в Совете Федерации

В Совете Федерации открыли выставку «Портрет героя». В экспозиции представили живописные картины с изображением бойцов специальной военной операции, среди которых — член отделения Ассоциации ветеранов СВО в Люберцах Максим Чусовитин.

Портреты написали ученики Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств. Они создавали свои работы на протяжении нескольких месяцев. Ветераны встретились с юными художниками на церемонии открытия выставки.

По словам Максима Чусовитина, такие проекты очень важны для связи поколений.

«Герои рассказали ребятам о подвигах бойцов, о настоящей дружбе и любви к Родине. Это не просто портреты — это история, переданная через кисти и краски, взгляд молодого поколения на тех, кто сегодня защищает наше будущее», — отметил ветеран.

Выставку организовали в рамках проекта «Кибер Люди» при поддержке Комитета Государственной думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Благотворительного фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.