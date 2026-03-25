Порт Усть-Луга загорелся в результате атаки БПЛА

Порт Усть-Луга загорелся при атаке беспилотников, возгорание уже тушат. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга. По предварительным данным пострадавших нет», — уточнил глава региона.

Дрозденко добавил, что силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы удалось уничтожить 33 дрона над Ленобластью. Он также отметил, что боевая работа продолжается.

До этого губернатор сообщал об объявлении в регионе опасности беспилотников и возможном снижении скорости мобильного интернета.

Ранее в аэропорту Пулково задержали около 10 рейсов, пассажиры остались в зоне ожидания. Росавиация также приостановила вылеты и прибытия в авиагаванях Пскова, Калуги, Ярославля и Череповца. В Шереметьеве отправку и прием воздушных судов разрешили осуществлять только после согласования с компетентными органами.