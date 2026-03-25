Число сбитых в небе над Ленобластью дронов выросло до 17

Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотников над Ленинградской областью. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«В общей сложности уже 17 БПЛА уничтожено над Ленобластью. Отражение атаки продолжается», — уточнил глава региона.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. До этого в регионе объявили опасность беспилотников в воздушном пространстве, а также предупредили жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на пленарном заседании 61-й сессии Совета ООН по правам человека рассказал, что дроны ВСУ целенаправленно атакуют гражданские объекты и мирных жителей в российских городах. В прошлом году в результате атак украинских беспилотников погибли или получили ранения порядка 3,5 тысячи россиян, включая около 200 детей.