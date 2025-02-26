Политолог Орлов: сделка по металлам — лишь начало распродажи украинских ресурсов
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал соглашение по редкоземельным металлам началом распродажи украинских ресурсов. Об этом сообщил RT.
По словам эксперта, Соединенные Штаты уже осознали безвыходность положения Украины.
«Киев будет готов постепенно продавать все, что у них имеется и может заинтересовать американских инвесторов», — пояснил аналитик.
Он напомнил, что страна также обладает значительными месторождениями титана, марганца и других металлов. Кроме того, интерес со стороны Белого дома могут вызвать рабочий ресурс и портовая инфраструктура, добавил специалист.