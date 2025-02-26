Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал соглашение по редкоземельным металлам началом распродажи украинских ресурсов. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, Соединенные Штаты уже осознали безвыходность положения Украины.

«Киев будет готов постепенно продавать все, что у них имеется и может заинтересовать американских инвесторов», — пояснил аналитик.

Он напомнил, что страна также обладает значительными месторождениями титана, марганца и других металлов. Кроме того, интерес со стороны Белого дома могут вызвать рабочий ресурс и портовая инфраструктура, добавил специалист.