Войска беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили и уничтожили роботизированные комплексы западнее Гуляйполя. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале .

«В условиях изоляции поля боя противник возложил на роботов миссию подвоза боеприпасов и материальных средств к передовым позициям. Но доехать до этих позиций, как говаривал мастер украинской словесности Кличко, „могут не только лишь все“», — написал он.

Беспилотники были уничтожены FPV-дронами и сбросами с коптеров.

В итоге нарушено снабжение неприятеля западнее Гуляйполя. Там он пытается закрепиться в лесополосах, чтобы хоть как-то задержать продвижение группировки «Восток».

В Минобороны РФ также подтвердили, что операторы войск беспилотных систем группировки «Восток» уничтожили беспилотные платформы наземных робототехнических комплексов ВСУ к западу от Гуляйполя.

Ранее бойцы группировки «Запад» успешно предотвратили две попытки ВСУ прорваться к Купянску. Российские военные уничтожили до 15 бойцов ВСУ и танк Т-64. В зоне действия группировки «Запад» противник потерял более 200 человек. Также были выведены из строя два бронетранспортера М113, три боевые машины, десять пикапов и пять складов с боеприпасами.