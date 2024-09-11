Украина приурочила попытку захвата буровой установки «Крым-2» в Черном море к визиту представителей США в Киев. На это указали в пресс-службе Минобороны России.
«„Медийная операция“ киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», — подчеркнули в ведомстве.
Украинские власти, напомнил RT, послали ВСУ в атаку перед приездом в страну высокопоставленных лиц из Соединенных Штатов и Европы.
Всего на захват вышки киевский режим послал 14 катеров, восемь из них российские военные потопили. Шесть оставшихся судов ретировались, бросив в море раненых.
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