Украина приурочила попытку захвата буровой установки «Крым-2» в Черном море к визиту представителей США в Киев. На это указали в пресс-службе Минобороны России.

«„Медийная операция“ киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», — подчеркнули в ведомстве.

Украинские власти, напомнил RT, послали ВСУ в атаку перед приездом в страну высокопоставленных лиц из Соединенных Штатов и Европы.

Всего на захват вышки киевский режим послал 14 катеров, восемь из них российские военные потопили. Шесть оставшихся судов ретировались, бросив в море раненых.