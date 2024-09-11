Минобороны: шесть катеров ВСУ ретировались у Крыма, не пытаясь забрать раненых

После попытки захватить буровую платформу у берегов Крыма шесть катеров ВСУ скрылись, бросив раненых. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

Всего ГУР Минобороны Украины направило на захват платформы 14 катеров американского производства со спецназовцами на борту. Российские военные дали отпор, уничтожив восемь судов и до 80 боевиков. Остальные суда ретировались, даже не попытавшись забрать из воды раненых.

«Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран „медийная операция“ киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», — подытожили в российском оборонном ведомстве.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал в августе, что Украина попытается провести наступательную операцию с Черного моря.