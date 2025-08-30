Попытку атаки ВСУ на промышленное предприятие пресекли в Самарской области

Федорищев: в Самарской области сорвали атаку БПЛА на предприятие в Сызрани

Утром 30 августа в Сызрани пресекли попытку атаки украинского дрона на промышленное предприятие. Об этом на странице в социальной сети « ВКонтакте » сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Сегодня утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Ее пресекли», — написал он.

Федорищев призвал местных жителей доверять только проверенным источникам информации и сохранять спокойствие. Губернатор напомнил им телефон экстренных служб — 112.

Минобороны рапортовало, что в течение прошлой ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 86 украинских беспилотников.

Оперштаб Краснодарского края заявлял, что в результате ударов беспилотников пострадала технологическая установка Краснодарского НПЗ. На площади 300 квадратных метров началось возгорание, сотрудники эвакуировались с предприятия. Информация о пострадавших не поступала.