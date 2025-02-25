Популярного украинского актера ликвидировали в зоне СВО

Вступивший в ВСУ украинский актер театра и кино Самойленко погиб в зоне СВО

Украинского актера театра и кино Алексея Самойленко, воевавшего на стороне ВСУ, ликвидировали в зоне спецоперации. Об этом сообщила его подруга Екатерина Григоренко на своей странице в Facebook*.

Она подчеркнула, что еще две недели назад Самойленко приезжал в Киев. Но 19 февраля стало известно о его гибели. Григоренко добавила, что прощание и похороны актера пройдут в ближайшую среду, 26 февраля, на Берковецком кладбище.

Алексей Самойленко в 2020 году сыграл в эпизоде украинского сериала «Доктор Вера», а также много работал в театре. Актер вступил в ВСУ сразу после начала специальной военной операции.

В январе в зоне специальной военной операции ликвидировали украинского хореографа, участника шоу «Танцы» на телеканале ТНТ Владимира Ракова, в 2022 году вступившего в ВСУ.

В это же время в Курской области уничтожили музыкального редактора украинской адаптации кулинарного шоу «МастерШеф» Антона Вовка, служившего с начала СВО в десантно-штурмовой бригаде.

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