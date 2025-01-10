Вступившего в ВСУ танцора с ТНТ ликвидировали в зоне спецоперации

Украинского хореографа, победителя украинского шоу «Танцуют все!» и участника шоу «Танцы» на ТНТ Владимира Ракова ликвидировали в зоне специальной военной операции. Как сообщило РИА «Новости» , Раков участвовал в боях на стороне ВСУ.

Подробности смерти Ракова не уточнялись. Его подруга заявила, что тот умер еще 6 января во время боевого задания.

Раков — уроженец Евпатории. Он победил в шестом сезоне украинского шоу «Танцуют все!» в 2014 году. Затем мужчина работал на том же проекте хореографом и выступал в театральном коллективе Kozar Dance Theatre.

Кроме того, мужчина участвовал в танцевальных школах на Западе, он победил и в берлинских соревнованиях World of Dance. Уже в 2019-м Раков дошел до суперфинала в российском танцевальном шоу «Танцы» на ТНТ.

В 2022 году Владимир Раков вступил в ряды украинских войск. Службу он проходил во втором стрелковом батальоне 24-й механизированной бригады.

Ранее в Донбассе ликвидировали воевавшего за ВСУ польского генерала.