Попкорн получился. Военкор едко пошутил об ударах по судам в Одессе

Военкор Коц шуткой про попкорн оценил удары дронов по судам у Одессы

Военный журналист Александр Коц иронично прокомментировал атаку российских беспилотников на суда в районе Одессы. Пост на эту тему появился в его телеграм-канале .

«С почином! Мы начали бить по судам в Черном море. Атаковано судно под флагом Сан-Марино, якобы выходившее из порта с грузом кукурузы. Попкорн получился, запасайтесь!» — написал он.

Коц отметил, что в ответ на атаки по танкерам необходимо наносить удары по заходящим в Одессу судам.

«Некоторые меня осудили за чрезмерный „милитаризьм“. Мы ж не такие. А вот Центр „Рубикон“ говорит, что такие. Оказывается, это — дорога с двусторонним движением», — добавил военкор.

Ранее стало известно, что в декабре экспорт пшеницы с Украины упал почти на 25% из-за ударов по логистической и портовой инфраструктуре, через которую проходит поток поставок.

Днем ранее российские «Герани» также разнесли военный объект в Киеве.