Российские «Герани» разнесли военный объект в Киеве 12 января

Российские военные точным ударом беспилотника «Герань» поразили военный объект в Киеве. Об этом в телеграм-канале со ссылкой на украинские СМИ сообщил военкор Юрий Котенок.

«Бандеровские каналы сообщают о серии взрывов и мощном пожаре после работы „Герани“ по цели в Соломенском районе украинской столицы», — написал он.

Котенок добавил, что часть взрывов прогремела после первоначального поражения объекта. В местных пабликах допустили, что речь идет о прилете по складу с боекомплектом.

Мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале отметил, что пожар возник после прилета по нежилому зданию, распространение огня уже локализовали. Что именно там находилось, он не уточнил.

На состоянию на утро 12 января в столице Украины без тепла и света остаются около тысячи домов. В ближайшие дни Киев накроют сильные морозы, сложная обстановка сохранится, предупреждал Кличко.