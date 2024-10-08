Попавшие в плен в Курской области украинские разведчики отказались от обмена

Украинские разведчики-десантники, попавшие в плен в Курской области, отказались от обмена. Об этом сообщило РИА «Новости» , опубликовав видео с военными.

«[Если] в обмен уйду — потом опять отправят. Все равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас», — признался один из пленных на допросе.

Он пояснил, что его мобилизовали в Черниговской области, отправили в Курскую и бросили там. Отказался от обмена и другой пленный, выходец из Житомира.

Один из пленных боевиков ранее отмечал, что командование обмануло его и вместо ротации отправило в Курскую область, чтобы получить дополнительные награды.

Всего за прошедшую неделю, по данным Минобороны, в зоне спецоперации в плен сдались 83 украинских военных, из них 44 — при зачистке Угледара.