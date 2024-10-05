Более 80 украинцев сдались в плен за прошедшую неделю

За прошедшую неделю в ходе спецоперации в плен российским частям сдались 83 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 в ходе зачистки населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
Потери ВСУ в Курской области за все время боевых действий превысили 20 тысяч человек, за сутки российские войска уничтожили 350 украинских боевиков. ВС России поразили шесть боевых бронированных машин, САУ Caesar, гаубицу М777, три автомобиля, инженерную машину разграждения и три станции РЭБ.
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