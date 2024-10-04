Украинский боевик вместо ротации попал в Курскую область

Украинские командиры захотели наград от властей и обманом направили военных на вылазку в Курскую область из подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Об этом рассказал пленный боевик Дмитрий Пиляй, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Нам сказали, что будет ротация, и мы ехали в Черниговскую область. Побыли мы там неделю, потом в Сумы и сразу сюда. Просто комбату захотелось медалек», — заявил боец ВСУ.

Пиляй рассказал, как попал в армию. Его забрали с работы, затащили в автобус и признали годным без прохождения медкомиссий. Военному пообещали, что он будет сидеть в Сумах на блок-постах, но командиры ВСУ «кинули» солдат. Те решили бросить оружие и сдаться в плен.

«Закинули нас в лесополосу, сказали, три дня и мы вас поменяем. Мы посидели и пошли сдались», — заявил Пиляй.

Украинский военный медик 59-й бригады Игорь Мацак ранее рассказал, как его спасли бойцы ВС России. Мужчина получил ранение бедра во время штурма между Водяным и Нетайлово, но не дождался помощи от сослуживцев.