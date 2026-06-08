Помощник машиниста погиб после удара дрона по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь в Крыму. Пострадавших среди пассажиров нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале .

Власти планируют организовать перевозку людей автобусами и оказать им всю необходимую помощь.

«В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста — погиб, пассажиры не пострадали», — написал Аксенов.

Глава региона также выразил свои соболезнования семье погибшего и призвал жителей и гостей Крыма ориентироваться только на официальную информацию.

Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области. В результате удара пострадал ребенок.