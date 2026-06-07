Ребенок пострадал при атаке БПЛА по машине в Белгородской области
Мирошник: под Белгородом БПЛА ударил по машине, ранена 12-летняя девочка
Украинские боевики атаковали беспилотником автомобиль в Белгородской области, пострадал ребенок. Об этом в телеграм-канале сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Двенадцатилетняя девочка получила ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа», — написал дипломат.
Мирошник добавил, что пострадавшего ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу.
Ранее украинский FPV-дрон атаковал предприятие в Краснояружском округе Белгородской области, погиб один человек. Еще одного мужчину госпитализировали с осколочными ранениями головы и ног.