Бойцы ВС РФ пробрались в Погребки по льду озера и взяли первую улицу

Бойцы из подразделений группировки войск «Север» перед освобождением курского села Погребки, оккупированного ВСУ, пробрались в населенный пункт по замерзшему озеру. Об этом рассказал командир роты с позывным Калмык, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Помогли нам морозы, наша зима русская, замерзло озеро, и, ничего не боясь, прямо по льду начали движение и зашли на улицу. Взяли первую улицу чисто со стороны льда», — сказал военный.

По его словам, к позициям украинских боевиков в курском селе было сложно подойти, так как его окружают поля, которые хорошо просматриваются. После того, как российские бойцы взяли первые огнеметные точки им стало проще продвигаться.

Калмык уточнил, что Погребки уже полностью зачистили от ВСУ. Обстановка в селе тихая и спокойная, но боевая.

Российские военные перекрыли трассу, поэтому противник не может перебросить к своим позициям ни личный состав, ни технику.

Калмык заверил, что оставшихся боевиков ВСУ они разобьют до конца. С ними никто не будет церемониться.

Российские военные освободили курские населенные пункты Погребку и Орловку 26 февраля.