Минобороны: Орловка и Погребки перешли под контроль ВС России

Вооруженные силы России освободили от ВСУ еще два населенных пункта в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки», — заявили в министерстве.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Свердликово под Курском. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий.

За все время боев ВСУ потеряли в курском приграничье более 60 тысяч человек. Также армия врага лишилась сотен танков, БМП и бронетранспортеров.