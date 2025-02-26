ВС России освободили еще два населенных пункта в курском приграничье

Вооруженные силы России освободили от ВСУ еще два населенных пункта в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки», — заявили в министерстве.
Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Свердликово под Курском. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий.
За все время боев ВСУ потеряли в курском приграничье более 60 тысяч человек. Также армия врага лишилась сотен танков, БМП и бронетранспортеров.
В США назвали фейком аудиозапись слов сына Трампа о помощи России
Мужчина погиб при обстреле ВСУ Белгородской области
Стивен Сигал встретился с героем СВО из Якутии
Посол Украины заявил о критической нехватке мужчин для мобилизации
Загадочные вонючие сгустки вынесло на британский пляж
Стало известно, почему в марте пенсии будут меньше февральских
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте