Помогавший ВС РФ американец рассказал, как попал на Украину
Помогавший России Мартиндейл приехал на Украину из Польши через КПП «Шегини»
Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС России, рассказал, что приехал на Украину из Польши через контрольно-пропускной пункт «Шегини» во Львовской области 11 февраля 2022 года. Фотографии его паспорта со штампом оказались в распоряжении РИА «Новости».
Сам паспорт американца намок, его страницы сильно порваны, но на одной из них сохранился проставленный украинскими пограничниками штамп.
Мартиндейл отметил, что благодаря американскому паспорту смог проехать через Киев и Краматорск, а потом добраться до украинской деревни, где он провел большую часть времени.
Гражданин США был в Польше миссионером, но затем решил приехать в Донецк. В последующие два года Мартиндейл передавал российским военным координаты военных объектов ВСУ. Армия России не раз их использовала, чтобы наносить удары по личному составу и технике украинской армии.
В конце октября штаб обороны ДНР сообщил, что Мартиндейл сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка под Угледаром.
Американца вывезли с подконтрольной Украине территории в конце октября. По его словам, процесс предоставления ему политического убежища, вероятно, уже запустили.