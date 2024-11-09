Помогавший России Мартиндейл приехал на Украину из Польши через КПП «Шегини»

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС России, рассказал, что приехал на Украину из Польши через контрольно-пропускной пункт «Шегини» во Львовской области 11 февраля 2022 года. Фотографии его паспорта со штампом оказались в распоряжении РИА «Новости» .

Сам паспорт американца намок, его страницы сильно порваны, но на одной из них сохранился проставленный украинскими пограничниками штамп.

Мартиндейл отметил, что благодаря американскому паспорту смог проехать через Киев и Краматорск, а потом добраться до украинской деревни, где он провел большую часть времени.

Гражданин США был в Польше миссионером, но затем решил приехать в Донецк. В последующие два года Мартиндейл передавал российским военным координаты военных объектов ВСУ. Армия России не раз их использовала, чтобы наносить удары по личному составу и технике украинской армии.

В конце октября штаб обороны ДНР сообщил, что Мартиндейл сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка под Угледаром.

Американца вывезли с подконтрольной Украине территории в конце октября. По его словам, процесс предоставления ему политического убежища, вероятно, уже запустили.