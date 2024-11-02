Российские бойцы спасли раненых солдат ВСУ, которых бросило командование
Пленный Погорелов: российские военные спасали раненых солдат ВСУ
Российские военные спасли украинских раненых, которых бросили их же сослуживцы. Об этом РИА «Новости» рассказал украинский пленный Роберт Погорелов.
Роберт оказался в рядах украинской армии после мобилизации, он стал командиром группы эвакуации. Когда позиции их подразделения атаковали войска России, он начал выносить раненых товарищей.
Когда украинские солдаты уже были в точке эвакуации, командир роты, который должен был их забрать, «просто отключился».
«Мне бы хотелось ему в глаза посмотреть… Мы выносили очень много ребят, я запрашивал неоднократно (эвакуацию — прим. ред.)», — рассказал он.
Российские военнослужащие оказали украинцам первую медицинскую помощь. Роберт отметил, что один из бойцов отдал ему свою флягу с водой.
«Боец отдал мне ее, я говорю: „Так тебе нужнее“. Он говорит: „Перестань, я вижу, что иначе не дойдешь“», — поделился военнопленный.
Ранее другой украинский военный Александр удивился, что в российском плену к нему отнеслись хорошо. Он рассказал, что его накормили, никакого насилия со стороны российских бойцов не было.