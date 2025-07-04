Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко опровергла информацию о попадании в плен. Об этом украинка сообщила в своем Telegram-канале.
«Свободна и жива», — написала она.
Савченко записала ролик, в котором призвала не верить фейкам о своей судьбе. Летчицу запечатлели в военной форме на фоне кирпичной стены.
Ранее о вероятном попадании в плен помилованной президентом России Владимиром Путиным Савченко сообщил украинский журналист Всеволод Филимоненко. Политолог Олег Глазунов предположил, что ее могут обменять на разведчика или пророссийского активиста.
С начала СВО Савченко занимала должность командира роты 131-го батальона 112-й бригады территориальной обороны. В мае военный блогер Владимир Романов объявил о ее гибели.
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Помилованная Путиным Надежда Савченко опровергла слухи о пленении
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