Полыхающие в районе Крейды авто попали на видео

Несколько машин вспыхнули в районе Крейды в Белгороде после очередной украинской атаки. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На записи видны огромные языки пламени и столб черного дыма. Огнем полностью объяты несколько легковушек. Частично повреждены несколько домов.

Как сообщил Telegram-канал «Белгородский Андеграунд», пожар разгорелся после детонации боекомплекта сбитой ракеты, предположительно, «Ольхи».

Белгородская область целый день находится под обстрелами ВСУ. В регионе то и дело звучит сирена, предупреждающая о ракетной опасности. В селе Бессоновка погиб мирный житель. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, мужчина умер до приезда скорой.

Накануне шесть человек пострадали при новых обстрелах в Шебекине. Повреждения получили 10 многоэтажек, шесть авто, два коммерческих объекта и храм.