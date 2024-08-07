Шесть человек пострадали при новых обстрелах Шебекина

Украинские боевики трижды обстреляли приграничный город Шебекино, пострадали как минимум шесть человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По его словам, все шестеро получили осколочные ранения. Троих бойцы самообороны доставили в центральную районную больницу, после оказания первой помощи их отправят в Белгород. Еще двое вызвали скорую помощь сами. Шестой пострадавший отказался от госпитализации.

Информацию о разрушениях и пострадавших при третьем обстреле города пока уточняют.

Также при обстрелах, по словам Гладкова, повреждения получили 10 многоквартирных домов, шесть автомобилей, два коммерческих объекта и храм.

Ранее утром украинский дрон залетел в окно многоэтажки в Шебекине. Из-за этого в доме случился пожар, однако никто из жителей не пострадал.