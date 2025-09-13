Организовавший гуманитарные миссии для помощи жителям Луганской Народной Республики предприниматель Андрей Лагерь умер в больнице от полученных ранений при ударе украинского беспилотника. Об этом сообщил глава городского округа Первомайский Сергей Колягин .

Он подчеркнул, что врачи с 8 сентября боролись за жизнь волонтера, но телесные повреждения оказались слишком серьезными.

«От полученных увечий Андрей Валентинович скончался в больнице. Соболезнования родным и близким погибшего», — заявил Калягин.

Глава городского округа рассказал, что после начала специальной военной операции Лагерь привозил продукты и необходимые вещи в отдаленные населенные пункты муниципалитета.

Его не останавливали ни воздушные атаки, ни обстрелы со стороны украинских боевиков.

За труд и социальную миссию предпринимателя наградили почетным знаком «От благодарного народа ЛНР».

В конце августа посол Министерства иностранных дел по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что боевики ВСУ начали использовать для атаки прифронтовых районов Луганской Народной Республики снаряды со шрапнелью.

Их сбрасывали прилетающие беспилотники.Он подчеркнул, что разлетающиеся осколки наносили людям серьезные и долго не заживающие раны.