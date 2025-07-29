Президент Украины Владимир Зеленский может воспользоваться ультиматумом главы Белого дома Дональда Трампа для передышки. Таким мнением в эфире YouTube-канала Deep Dive поделился экс-сотрудник Службы стратегической разведки, подполковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод.

«Ему необходимо вернуть благосклонность европейских политиков, получив нужную передышку для себя», — предупредил он.

Бод добавил, что все уже прекрасно понимают неспособность украинской армии помешать продвижению российской. ВСУ уже не могут сдерживать подразделения ВС РФ.

До этого бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что на Украине в ближайшее время произойдут перемены на фоне внутриполитических разногласий. И дедлайн, объявленный Трампом, может не понадобиться.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что американский лидер просто пытается уйти от ответственности, желая ускорить урегулирование украинского конфликта.