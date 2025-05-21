19FortyFive: украинцы не поняли, как использовать танки Abrams на поле боя

Американские танки Abrams показали себя на поле боя не с лучшей стороны из-за непонимания украинцами, как их правильно применять. Об этом сообщил сайт 19FortyFive.

«Танки M1A1 Abrams получили по полной на фронте. Но это связано не с недостатками бронемашины. Украинцы не понимают, как воюют американцы и как использовать их технику», — отметили в публикации.

Тактика применения танков США заключается в их тесном взаимодействие с пехотой, артиллерией и ВВС. Именно из-за этого фактора у ВСУ возникли серьезные проблемы.

Танкам Abrams часто приходилось вступать в бой в одиночку из-за нехватки живой силы и техники. В итоге они стали легкой добычей для российских военных.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поставки оружия Украине продолжаются согласно ранее утвержденному финансированию. Однако решений о новых пакетах помощи в Белом доме не принимались.

Ранее итальянский C1 Ariete признали худшим танком из стоящих на вооружении в странах НАТО. Он значительно уступает Challenger 2 и Abrams.