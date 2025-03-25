В США назвали худший танк НАТО

Итальянский C1 Ariete, производившийся в 1990-х консорциумом Iveco и Oto Melara, признали худшим танком из стоящих на вооружении в странах НАТО. Об этом сообщил сайт 19FortyFive .

У танка, разработанного для замены M60A1 и Leopard первого поколения, тоньше броня. Кроме того, его, в отличие от конкурентов, почти не модернизировали с течением времени — боевая машина уступает современным Leclerc, Challenger 2 и Abrams. Поэтому, по мнению автора статьи, этот танк менее эффективен в условиях современных боевых действий.

Ранее еврокомиссар Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС быть заранее готовыми к войне с Россией и нарастить военную мощь. По его словам, Европе не хватает тысяч танков, других бронемашин и артиллерийских орудий, а Россия будет готова к противостоянию уже через пять лет.