В США высказались о дальнейшей военной помощи Украине

Поставки оружия Украине по линии ранее утвержденного финансирования продолжаются, но решений о новых пакетах помощи пока нет. Об этом во время выступления в сенате заявил государственный секретарь США Марко Рубио. Трансляция доступна на YouTube-канале Госдепа .

«Все, что было одобрено и выделено конгрессом, продолжается. США не прекратили поставки оружия Украине, но нет решений о формировании новых пакетов помощи», — сказал он.

На вопрос, готова ли администрация президента США Дональда Трампа запросить средства на новый пакет военной помощи ВСУ, Рубио ответил, что решение принимает Белый дом. Он также не исключил возможности ужесточения санкций против России.

По мнению госсекретаря США, конфликт на Украине невозможно остановить военным путем, он должен закончиться через переговоры. По словам Рубио, украинские власти хотят получить то, что не смогут вернуть на поле боя.