Полсотни жителей Луганска пострадали при обстреле города ATACMS

В Луганске до 50 возросло количество пострадавших при ракетном обстреле города ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЛНР.

Министр здравоохранения республики Наталия Пащенко подчеркнула, что состояние 10 пострадавших медики оценивают как тяжелое.

В лечебных учреждениях города находятся 46 человек, в том числе четыре ребенка, четверо погибли.

Оказание помощи раненым взял под контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Пострадавших при необходимости эвакуируют в федеральные клиники после стабилизации состояния.

Дом, подъезд которого обрушился во время обстрела, по мнению специалистов, можно восстановить. В нем повредило остекление и кирпичную кладку несущей стены лифта.

«После разбора поврежденных конструкций жители этого дома смогут вернуться в свои квартиры, расселение из этого дома не потребуется», — подчеркнули в правительстве ЛНР.