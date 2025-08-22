Полсотни поездов задержались под Воронежем из-за падения БПЛА

Порядка 50 поездов следуют с опозданием после задержки в Воронежской области из-за падения БПЛА на железнодорожные пути. Об этом сообщила пресс-служба РЖД .

Беспилотники рухнули на участке Россошь — Сохрановка. Максимальное время задержки достигает четырех часов.

«Обеспечиваем нагон времени и сокращаем стоянки в пути следования пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в ночь на 21 августа на участке Россошь — Сохрановка», — добавили в РЖД.

Там отметили, что в конечные пункты уже прибыли 17 задержанных поездов, а 59 ввели в график. Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам.

Всего за ночь средства противовоздушной обороны сбили 54 украинских дрона над регионами России, семь из них — в Воронежской области.