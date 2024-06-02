Полсотни дронов и более 20 снарядов HIMARS уничтожили в зоне СВО

Минобороны России: средства ПВО за сутки сбили два украинских самолета МиГ-29

Российские силы ПВО за прошедшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные также ликвидировали 50 дронов, более двух десятков реактивных снарядов от американских систем HIMARS.

Армия РФ уничтожила за последние 24 часа две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», три французские бомбы Hammer и противокорабельную ракету «Нептун».

Российские бойцы из группировки «Днепр» ликвидировали в зоне СВО шесть украинских складов. Военные также ударили по расположениям ВСУ в районах Нестерянки, Новоандреевки и Тягинки. В результате атак украинская армия потеряла 60 солдат.

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