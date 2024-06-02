Полсотни дронов и более 20 снарядов HIMARS уничтожили в зоне СВО

Российские силы ПВО за прошедшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, российские военные также ликвидировали 50 дронов, более двух десятков реактивных снарядов от американских систем HIMARS.
Армия РФ уничтожила за последние 24 часа две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», три французские бомбы Hammer и противокорабельную ракету «Нептун».
Российские бойцы из группировки «Днепр» ликвидировали в зоне СВО шесть украинских складов. Военные также ударили по расположениям ВСУ в районах Нестерянки, Новоандреевки и Тягинки. В результате атак украинская армия потеряла 60 солдат.
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