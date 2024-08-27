Польских наемников уничтожили при попытке высадиться на Кинбурнской косе

Офицер ВС РФ: на Кинбурнской косе уничтожили польских наемников со свастикой

Фото: РИА «Новости»

Среди пытавшихся высадиться в начале августа на Кинбурнской косе диверсантов обнаружили польских наемников. При погибших нашли документы и жетоны, а на их телах обнаружили татуировки со свастикой, сообщил РИА «Новости» командир расчета ПТРК с позывным Настроение.

«Были иностранцы, в том числе польские военнослужащие. <…> Татуировки все, много очень нацистской символики было. Свастика, да, СС разрисовано», — сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что гражданство наемников удалось определить по найденным у них документам, жетонам и шевронам. Командир добавил, что иностранные диверсанты вооружились импортными наступательными гранатами, американскими пулеметами и винтовками.

Подразделения Вооруженных сил Украины пытались высадиться на быстроходных катерах на Тендровской и Кинбурнской косах. Группировка «Днепр» отбила атаку, и диверсанты отступили. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что противник потерял 20 человек.

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