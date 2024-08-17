ВСУ лишились 20 человек при попытке высадиться в Херсонской области

Провальные попытки украинского десанта высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области стоил им порядка 20 человек личного состава. Об этом РИА «Новости» сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, в первой половине августа ВСУ попытались высадиться на Тендровской, а затем Кинбурнской косе на быстроходных катерах, однако понесли серьезные потери и оказались вынуждены отступить.

«Украинские боевики недавно совершили попытки высадки на Тендровской и Кинбурнской косах. Они стоили им нескольких современных быстроходных лодок и двух десятков подготовленных диверсантов. В этом плане я спокоен, наши военные дают этим безумцам жесточайший и достойный отпор», — сообщил Сальдо.

Губернатор добавил, что активность ВСУ на этом направлении рассчитана лишь на пиар-эффект и несет за собой потери в технике и живой силе.

Ранее Сальдо заявил о прекращении попыток ВСУ высадиться в Крынках и Днепрянах.