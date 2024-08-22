Польские бронетранспортеры Oncilla заметили под Курском
Interia: ВСУ использовали польские БТР Oncilla в атаке на Курскую область
Украинские боевики используют польские бронетранспортеры Oncilla в Курской области. Об этом сообщило издание Interia.
Авторы статьи подчеркнули, что польские бронетранспортеры Oncilla участвуют в украинском наступлении на Курскую область.
По данным издания, польские власти направили ВСУ примерно три десятка таких БТР.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) сообщили, что спецслужбы Польши участвовали в подготовке Украины для вторжения в Курскую область. Там уточнили, что военные советники из натовских стран помогают в управлении солдатами ВСУ.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что наступлением на Курскую область руководят специалисты НАТО. В российском регионе заметили французов, поляков и канадцев.