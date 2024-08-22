Польские бронетранспортеры Oncilla заметили под Курском

Interia: ВСУ использовали польские БТР Oncilla в атаке на Курскую область

Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency
Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские боевики используют польские бронетранспортеры Oncilla в Курской области. Об этом сообщило издание Interia.

Авторы статьи подчеркнули, что польские бронетранспортеры Oncilla участвуют в украинском наступлении на Курскую область.

По данным издания, польские власти направили ВСУ примерно три десятка таких БТР.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) сообщили, что спецслужбы Польши участвовали в подготовке Украины для вторжения в Курскую область. Там уточнили, что военные советники из натовских стран помогают в управлении солдатами ВСУ.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что наступлением на Курскую область руководят специалисты НАТО. В российском регионе заметили французов, поляков и канадцев.

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