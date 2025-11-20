Польша выделит 100 миллионов долларов Украине на закупку оружия у США

Польша выделит Украине 100 миллионов долларов на закупку американского оружия. Об этом сообщил министр иностранных дел Радослав Сикорский, его слова привел официальный аккаунт министерства в соцсети X .

По словам министра, деньги поступят из собственного бюджета МИД до конца года.

Сикорский уверял, что Украина сможет воевать против России еще как минимум три года и весь этот период ей нужна будет поддержка со стороны союзников.

Ранее экс-командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько призвал США поставить Украине ракеты Tomahawk. По его словам, западные союзники больше не могут прятать голову в песок.