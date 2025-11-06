В Польше заявили о планах Украины воевать еще три года

МИД Польши: Украина будет воевать еще три года и ждет поддержки от ЕС

Власти Украины планируют продолжать участие в конфликте с Россией еще минимум три года и весь этот период ей будет нужна помощь союзников. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщил телеканал TVP World.

«Украина намерена продолжать сопротивление еще три года. Наша задача — дать ей ресурсы для этого», — сказал он.

Глава польского МИД практически повторил свое высказывание от 15 октября, когда обратился к Западу с призывом убедить Россию в том, что европейские лидеры готовы придерживаться этого курса еще ближайшие три года.

Политолог Юрий Светов раскритиковал Сикорского после призыва к Европе готовиться к гипотетическому нападению России. По его мнению, Польша создать хочет создать самую многочисленную армию, чтобы заместить Францию и Германию.